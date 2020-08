Melhusbanken advarer om kortsvindel

Nyheter

- Vi har i dag tidlig avdekket en rekke e-poster som er sendt på vegne av Eika med mål om å innhente kort-informason. Dette er svindel e-poster som forsøker å lure kunder til å oppgi sensitiv kort-informasjon, melder Melhusbanken på fredag.

Banken oppfordrer kunder som har klikket på lenka i e-posten og har bekreftet kort-informasjon, om snarest å sperre bankkortet.

I e-posten påstår avsenderen at det har foregått uvanlig aktivitet på kontoen, og at kunden må bekrefte informasjonen som en er blitt bedt om, for å få låst opp kredittkortet. Melhusbanken understreker at en aldri må gi fra seg personnummer, kontonummer, BankID eller annen personlig informasjon som kan brukes til identfisering, til personer som tar kontakt.