- Målet er å starte utbedringen av fylkesveg 30 i 2024

- Fra Støren til Hedmark-grensen er fylkesveg 30 111,6 kilometer lang. Vegen er et viktig regionalt bindeledd, og trafikkmengden har en variasjon på mellom 1.400 og 2.300 biler i døgnet, med en tungbilandel på mellom 8 og 12 prosent, sier Skansen, som jobber i fylkeskommunens seksjon for strategi og utvikling for veg.