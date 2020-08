Ungdommer lekte på togskinnene

Nyheter

Onsdag klokka 20.09 fikk politiet melding om at ungdommer var på togskinnene i Melhus sentrum.

- 5-6 ungdommer skulle ifølge meldinga være på togsporet, og at de gikk av når toget kom. Politiet kjørte til stedet og traff noen ungdommer. Ungdommene sa at de hadde sett noen andre ungdommer som hadde gjort dette og at de selv ikke hadde vært med på dette, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at politiet tok en formanende samtale med ungdommene.

- Det var viktig å få dem til å forstå at det er farlig å være på togsporet, sier Ustad.