Bredbånd- og mobildekning er nede på Korsvegen og omegn

Flere områder på Korsvegen og omegn har torsdag bortfall av bredbånd- og mobiltelefondekning. Nødnumrene skal være operative.

Det opplyser Melhus kommune i en pressemelding.

- Dette skyldes brudd på en forsyningskabel i dag. Telenor melder at feilen er under utbedring. Et foreløpig estimat fra dem, er ferdigstillelse av reparasjonen i løpet av kvelden torsdag 27. august, skriver kommunen.

Nødnummer til helse, brann og politi skal være operative. Melhus kommune skal få en statusoppdatering fra Telenor klokka 15 torsdag. Det vil komme mer informasjon da.