Siktet for falsk forklaring i Odin-saken

Politiet pågrep i forrige uke en mann som i avhør har tilstått å ha tatt Odins eiendeler fra Piren, fraktet de til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Utover dette gir etterforskningen ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre, og mistanken om at det er begått en straffbar handling er betydelig svekket, skriver politiet i en pressemelding.

Funn av gjenstander

Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun har vært savnet siden november 2018. I april 2019 ble det funnet flere brente gjenstander ved Jonsvatne som tilhørte Odin.

Funnet styrket en hypotese om at forsvinningen skyldtes en straffbar handling, og saken ble fra det tidspunktet ressurssatt og etterforsket som at det kunne være en drapssak. Kort tid etter gjennomførte politiet kameraovervåkning av et område i nærheten av funnstedet, for å kartlegge hvem som beveget seg der. Dette resulterte i cirka 130 vitneavhør sommeren 2019, opplyser Hans Vang, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Trøndelag politidistrikt har gjort et omfattende arbeid med å gjenopprette overvåkingsbilder fra Pir 2 på Trondheim havn, hvor Odins eiendeler ble funnet. Arbeidet med gjenoppretting og gjennomgang av videomaterialet har vært teknisk krevende og strukket seg over lang tid. Det ga resultater og det ble i juni 2019 funnet tre videosnutter som viser Odin på Pir 2 ca. kl. 06.00 den 18. november. Dette er de siste opptakene av Odin.

I november 2019 ble det i videomaterialet fra Trondheim Havn oppdaget en hvit bil som parkerte rett ved funnstedet på Pir 2 kl.12 samme morgen som Odin forsvant. Føreren av bilen ble oppfordret gjennom media til å melde seg til politiet.

Viktig brikke

I sommer mottok politiet et anonymt tips via Åsted Norge om hvem bilføreren kunne være. Tipset omhandlet en person som viste seg å være blant de 130 som ble avhørt i forbindelse med funnet ved Jonsvatnet.

Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Han ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring under det første avhøret. I nye avhør erkjente han å ha tatt flere av Odins eiendeler på Pir 2, fraktet de til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen har ingen god forklaring på hvorfor han tok eiendelene, men sier han fikk panikk da han gjennom media forsto at gjenstandene hadde tilhørt Odin.

- Oppklaringen av hvordan eiendelene til Odin har havnet på Jonsvatnet, samt videoene som viser Odin ved funnstedene på Pir 2, gjør at mistanken om at forsvinningen skyldes en straffbar handling er betydelig svekket, sier politiadvokat Hans Vang, påtaleansvarlig i saken.

Politiet har siste uke gjort en rekke undersøkelser, blant annet avhør, ransaking av mannens bolig og biler, samt gjennomgang av elektroniske beslag. Denne etterforskningen gir ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre.

- Det er svært alvorlig at mannen ikke har kommet med disse opplysningene før. Han er siktet for falsk forklaring og siktelsen kan bli utvidet til å omfatte ødeleggelse av bevis i en etterforsking sier politiadvokat Vang.

Nå vil det bli foretatt en saksgjennomgang av politiet og Kripos, for å kartlegge om det gjenstår etterforskningsskritt som det er realistisk å tro kan gi flere svar på hva som hendte med Odin.