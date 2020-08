- Minimal sannsynlighet for ny smittesituasjon

Nyheter

Mandag meldte politiet at en mann i 60-årene ble hanket inn.

- Lima-30 har bistått patruljen i Midtre Gauldal i forbindelse med et karantenebrudd. Mannen i 60-årene skulle egentlig holdt seg hjemme i karantene, men var ute og fartet uten særlig mål eller mening, skreiv politiet i en melding på Facebook.

- Da mannen ble påtruffet et godt stykke unna boligen sin, måtte vi sørge for transporten hans hjem. Dette for å hindre at andre skulle bli utsatt for unødvendig smitterisiko, opplyste politiet.

Mannen ble anmeldt for brudd på karantenebestemmelsene.

- En felles forpliktelse

Tirsdag opplyser kriseleder Alf-Petter Tenfjord at kommuneoverlegen i Midtre Gauldal sier at det er minimal sannsynlighet for at det har oppstått en ny smittesituasjon tilknyttet mandagens hendelse.

- Og jeg har ikke opplysninger om nye smittetilfeller i Midtre Gauldal siden 6. august, sier Tenfjord.

Han oppfordrer alle innbyggere til å følge karantenebestemmelser når de er i karantene.

- Dette er en felles forpliktelse, og ved å følge bestemmelsene gjør man en viktig innsats for å redusere smittespredning, sier Tenfjord.