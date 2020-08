Jegere oppfordres til å besøke skytebanen før jakta

Nyheter

– Vi har stor tro på at årets storviltjakt vil bli gjennomført på en like god og sikker måte som ellers, da jegerne har avlagt godkjent skyteprøve tidligere. Vi vil likevel minne om at du som jeger har ansvar for at våpenet du bruker er riktig innskutt med ammunisjonen du skal bruke under jakta, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Flere skytebaner holder åpent

Koronasituasjonen førte tidligere i vår til at Miljødirektoratet, gjennom en midlertidig forskrift, åpnet for at fjorårets skyteprøve også gjelder for årets storviltjakt. Dette ble gjort for å legge til rette for jakt og samtidig innfri smittevernrestriksjoner, da flere skytebaner ikke hadde kapasitet til å ta imot alle jegere for å gjennomføre skyteprøver.

Restriksjonene i forbindelse med COVID-19 har i ettertid blitt endret, og mange skytebaner holder nå åpent frem til jaktstart.

Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere til å besøke skytebanen, i den grad dette kan gjøres innenfor gjeldende smittevernråd, for å skyte noen skudd med våpenet før jakta.

