Tviler på at hele landet står samlet om årets TV-aksjon

Nyheter

Årets TV-aksjon holdes 18. oktober, og den er til inntekt for WWF som bebuder at pengene skal brukes tilå bekjempe plast i havet. Ifølge organisasjonene vil pengene fra TV-aksjonen øremerkes tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Organisasjonen er også kjent for kampen for rovdyr, og skriver på sin nettside at ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn hører hjemme i norsk natur.