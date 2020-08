Nyheter

Den voldsomme pågangen på koronatelefonen til Melhus kommune gir nå utslag på testtall for covid-19. Etter at det ble påvist et nytt virustilfelle for noen dager siden og det ble åpnet for testing uten å måtte gå om fastlegen, har mange bedt om testing.

Mandag melder Melhus kommune at 1126 personer er blitt testet. Fire har fått påvist smitte av koronaviruset covid-19. Koronatelefonen er åpen alle ukedager mellom klokka 09-14.