Soknedalstunnelen stengt igjen

Vegtrafikksentralen melder mandag i 15.30-tida at Soknedalstunnelen er stengt i retning Trondheim. Årsaken er at et kjøretøy har fått stans.

- Omkjøring er skiltet, melder Vegtrafikksentralen.

