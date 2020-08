Politiet fikk inn flere meldinger om festbråk

Nyheter

Natt til søndag fikk politiet flere meldinger om forstyrrelser og festbråk i Melhus.

- Vi hadde blant annet et forhold på Melhus og et på Hølonda. Vi fikk klager på at det var en samling med ungdom i et partytelt som laget støy, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Politiet rykket ikke ut til alle adressene.

- Noen plasser har vi vært, andre steder har vi ikke hatt kapasitet til å følge opp. Det er litt det samme som i resten av distriktet, sier Lægdheim.