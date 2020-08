Ny prisrekord på boligtomt - solgt 500.000 over takst etter budrunde

Nyheter

Fredag ble det satt ny prisrekord for en boligtomt i Melhus. Tomta, som ligger i Rønningstrøa på Løvset, ble solgt for 3,3 millioner kroner.

- Rønningstrøa har blitt det dyreste feltet på Løvset. Jeg hadde 20 navn på lista for denne tomta, og tre av dem var med helt inn i budrunden, sier Kim Roger Laugsand, avdelingsleder ved Heimdal eiendomsmegling i Melhus.

Panorama

Den forrige prisrekorden i Melhus var på 2,65 millioner kroner, også den solgt av Laugsand. Tomta som nå har satt prisrekord lå ute i markedet med en prisantydning på 2,79 millioner kroner. Dermed ble den solgt 500.000 over takst.

- Det er vanskelig å sette pris på en tomt, så vi måtte se litt på tidligere solgte. Denne tomta er helt flat, mens den som hadde forrige rekord var skrå og trengte å få på plass litt mer infrastruktur for å bli byggeklar.

Laugsand sier at det ikke finnes finere tomter i området.

- Den har panoramautsikt, har sola fra tidlig morgen til kvart på tolv om kvelden og den er flat.

Magisk grense

Tomta er på 862 kvadratmeter og leveres med vei, vann, strøm og avløp fram til tomtegrensen. I beskrivelsen står det at det er tre kilometer til Melhus og åtte kilometer til Tiller.

- Jeg tror ikke størrelsen på tomta har noe spesielt å si for prisen. Melhus har blitt populært, og det er flere og flere som trekker fra spesielt Trondheim sør til Melhus. Det tar ikke lenger tid å kjøre til Trondheim herfra, enn det gjør fra Heimdal og Kattem, men her får du litt mer plass rundt deg. Melhus har blitt en del av Stor-Trondheim, sier eiendomsmegleren.

- Hvor lang tid tar det før du får igjen verdien når tomta er så dyr?

- Det trenger ikke å ta så lang tid. Det er bare et spørsmål om tid før den magiske grensa på ti millioner for et hus brytes i Melhus. Hvis du bygger riktig på denne tomta, så kan verdien fort overstige kostnadene.

Utenfor markedet

Laugsand tror bolig- og tomteprisene skal fortsette oppover. Koronakrisen har ikke lagt en demper på kjøpelyst eller evne.

- Det var en kort periode i starten at folk var litt skremt. Nå vet folk hva det er for noe, det er lav rente i banken og de aller fleste har sikre jobber, sier han.

Tomta har vært eid av en dame som bor i nabohuset. Hun hadde satt av tomter til arvingene. Nå skal også nabotomta selges.

- Den vil mest trolig bli solgt utenfor markedet, høyst sannsynlig til en av de som var med i denne runden, sier Laugsand.