Her er noe av det som skjer i Gauldalen i helga

Nyheter

Etter en rolig sommer begynner det endelig å skje ting igjen.

Lørdag inviterer Fossillaget til medlemsfestival på Singsås kulturarena. Her skal den fossile brenselsmotoren hedres, for at den som energikilde i ulike kjøredoninger har gitt mennesker frihet, velstand og lykke i over 100 år.

Lørdag inviterer Svorksjøen camping til bondens minimarked på Gåsbakken. Til markedet kommer ni utstillere; Hammeråsen, Vakkervollen Honning, Stor Kvikne gård, Kremmer’n fisk, MoRo trykk, Konstad, Granås og Witzø.

Lørdag går det store andeløpet som planlagt på Støren. Andeløpet blir direktesendt på nett.

Søndag går Hovin kulturfestival av stabelen. Det blir familiedag på idrettsplassen med marked. amcar-utstilling, mosjonsløp, andeløp og barneaktiviteter. Det blir også kulturkveld på Gamle Hovin.