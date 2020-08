15 råkjørere tatt på UPs «faste» sted

Nyheter

Torsdag kveld tok UP turen opp til Gullvåg i Soknedal nok en gang. Torsdag varte kontrollen fra klokka 19.34 til 21.35. I løpet av denne tiden ble det skrevet 15 forenklede forelegg for hastighet. Høyeste hastighet var 110 km/t i skiltet 80-sone. Denne føreren fikk et forelegg på 8.500 kroner og tre prikker på førerkortet.