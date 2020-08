Nyheter

Politiet rykket ut etter at ansatte ved Idrettsveien bofellesskap i Melhus meldte fra at de følte seg utrygge på et par besøkende. Meldinga kom onsdag klokka 10.43.

- De to besøkende ble bortvist fordi de var uønsket, sier stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen i Gauldal politistasjonsdistrikt.