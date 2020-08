Nyheter

Etter at det ble påvist et nytt smittetilfelle i Melhus av covid-19 og myndighetene åpnet for at en kan bli testet uten å gå via fastlegen, ble det en voldsom pågang av folk som ville bli testet eller hadde spørsmål til koronatelefonen.

Torsdag melder Melhus kommune at 1018 personer er blitt testet for covid-19. Smittetallet er på fire. Melhus har nesten 17.000 innbyggere.

For å bli testet må en ringe koronatelefonen, og den er åpen alle ukedager mellom klokka 09-14.