Trett sjåfør fikk tilsnakk av politiet

Nyheter

Tirsdag klokka 16.57 ble en sjåfør mistenkt for promillekjøring. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at en patruje fra Støren rykket ut for å kontrollere sjåføren, og at sjåføren ble stoppet en halv time etter at meldinga kom. Kontrollen skal ha vært på Garli i Midtre Gauldal og sjåføren var på vei nordover.

- Sjåføren ble funnet ok. Det var mulig at dette var en sliten sjåfør, og at han hadde kjørt langt. Sjåføren fikk beskjed av politiet om å ta en hvil sier Ustad.