AtB har snudd om bussene - nå går alle direkte fra Brekkåsen

Nyheter

Politikerne bad om at bare de 12 meter lange bussene skulle brukes på ruta fra Melhus til Trondheim for å unngå at reisende fra Brekkåsen måtte skifte buss i Melhus sentrum. Det var ifølge AtB helt uaktuelt, og AtB mente det ikke var nok 12 meter lange busser til å dekke etterspørselen. Med 12 meter lange busser ville det være mulig for bussjåførene å snu på Brekkåsen - noe som ikke er mulig med de 15 meter lange bussene.