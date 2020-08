Politiet sjekket foreldres kjøring

Nyheter

Stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen forteller at det blant annet har vært kontroll ved skoler i Melhus, på Støren og i Oppdal og Støren. Politiet sjekket hvorvidt foreldre overholdt trafikkreglene ved skolene.

Ifølge politiloggen er det ikke anført at noen har fått forelegg eller andre reaksjoner, og stasjonssjefen forteller at tilbakemeldinga fra patruljer som har vært ute, er at det har vært pen kjøring. Tirsdag var det kontroll ved Høyeggen skole i Melhus, og resultatet fra den var ikke klar da Trønderbladet snakket med stasjonssjefen.

Skolestart i koronatida Skolestarten var spennende for de minste, men også nervepirrende for de voksne utenfor Høyeggen skole.