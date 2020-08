Ny trafikkomlegging på E6

Nyheter

Nye Veier varsler at det blir trafikkomlegging på E6 fra torsdag morgen. Omlegginga gjelder fra Søberg til Skjerdingstad, og skyldes E6-bygginga mellom Melhus sentrum og Kvål.

- Anleggsarbeidet med ny E6 fra Kvål til Melhus er godt i gang. Nå begynner jobben med å bygge nytt løp til Hofstadtunnelen, som utvides fra ett til to løp. For å kunne gjøre dette må E6-trafikken legges om. Strekningen fra den midlertidige rundkjøringen på Søberg til påkjøringsrampen på Skjerdingstad blir stengt fra torsdag klokka 06.00. Trafikken flyttes til å gå over Hofstad Næringspark. Kjøremønsteret vil forbli slik i cirka ett og et halvt år. Også fotgjengere og syklister vil få en ny vei, nå langs midlertidig E6 og under kulverten på Søberg, forklarer Nye Veier i ei pressemelding.

Før omlegginga blir det to netter med manuell trafikkdirigering ved Skjerdingstadbrua over E6. Tidsrommet er fra 22 til 06 begge nettene, og det er altså natt til onsdag og natt til torsdag det blir trafikkdirigering.

Jeg opplever ofte at bilser suser gjennom uten å slakke på farten Jeg opplever ofte at trafikken foran meg knapt slakker på farten og bare suser gjennom uten blinklys.

Bilistene har allerede fått flere rundkjøringer på E6-strekninga mellom Melhus sentrum og Kvål, og Nye Veier viser til at skiltmyndigheten har fastsatt fartsgrensa til 70 km/t. Dette har bilister ment er for høy fart, men Nye Veier mener at det uansett er slik at folk må tilpasse farten etter forholdene på veien.

Farlig rundkjøring på Søberg - Jeg har to ganger i senere tid vært nær ved å kollidere i rundkjøringa på Søberg, forteller Kjell Hovin.

– Det er utført flere fartsreduserende tiltak, men vi har opplevd at mange har hatt for høy fart likevel.

Selv om fartsgrensen er 70 km/t, så kan du ikke holde denne farten gjennom rundkjøringen.

- Omlegging av E6-trafikken vil medføre en mer naturlig fartsreduksjon inn mot rundkjøringen og vi forventer en bedring av fartsnivået. Nå som vi legger om trafikken, kan du ikke lenger kjøre rett frem i denne rundkjøringen. Du må svinge til høyre eller venstre, og da blir hastigheten naturlig redusert i rundkjøringen ved Søberg, uttaler teknisk koordinartor Petter K. Angelsen i Nye Veier.