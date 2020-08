Fikk sen beskjed om nytt virustilfelle

Nyheter

Først på søndag varslet Melhus kommune på sin nettside at det var et nytt tilfelle av viruset covid-19 i Melhus, og det har fått flere lesere til å reagere. Lesere har tatt kontakt med Trønderbladet og sier at de ikke føler seg trygg på at Melhus kommune satte i gang smittesporing fort nok, og de mener at kommunen var klar over smittetilfellet allerede på fredag.