Vil hente vann i Melhus for å lage snø i Vassfjellet

Tirsdag skal Melhus formannskap uttale seg om planene for Vassfjellet vinterpark. Trondheim kommune har sendt forslag til reguleringsplan for høring i Melhus siden Melhus berøres av utvidelsen av alpinanlegget. Fristen for å uttale seg var 11. juli, men kommunen har bedt om utsatt høringsfrist.