- En stor dag på skolen

Nyheter

- I dag har vi blant annet innskriving for de 32 nye førstetrinnselevene. Etterpå skal elevene inn i klasserommene i puljer for å starte dagen der, og det blir også et informasjonsmøte for foreldrene i gymsalen, sier Nilsen til Trønderbladet i 09.30-tiden mandag 17. august.