Stoppet fest med mange deltakere

Nyheter

Lørdag klokka 22.51 fikk politiet melding om at det pågikk en fest på en privatadresse i Klæbu sentrum.

- Ifølge meldinga var det veldig mange på stedet, og at det skal ha vært over 40 der. De som holdt festen, var under 20, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Politiet rykket ut,og avsluttet festen. Da var klokka 23.41.

- Patruljen møtte ungdommer som fortsatt var på vei til festen, sier Bergstrøm.

Tidligere i helga gikk politiet ut med en anmodning om at foreldre snakket med ungdom om fest og smittevern ettersom det var kommet meldinger om at det lå an til storfest ett eller annet sted i trondheimsområdet.

Politiet fikk også melding om at unge personer klatret på tak på en skole i Klæbu, men ingen var på taket da politiet ankom stedet.

Melhus

Natt til søndag og da klokka 01.30, fikk politiet melding om feststøy i Melhus.

- Vi hadde ikke kapasitet til å rykke ut, sier Bergstrøm.

Skaun

I Skaun nektet en mann å forlate drosjen natt til søndag, og politiet forsøkte å løse situasjonen pr. telefon.

- Det ble ikke sendt patrulje, og situasjonen løste seg, forteller Bergstrøm.