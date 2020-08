Bekrefter nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Slik Trønderbladet omtalte på lørdag, er det oppdaget et nytt tilfelle av covid-19 i Melhus. Dette er det første tilfellet siden mars. Totalt er det registrert fire tilfeller i Melhus. 802 personer er testet. Melhus har nesten 17.000 innbyggere.

Ny person er koronasmittet i Melhus Ordføreren er smittevakt, og forventer flere smittede.

Da Trønderbladet tok kontakt med ordfører Jorid Jagtøyen og kommunalsjef Trude Wikdahl på lørdag, var de ikke kjent med at det var påvist et nytt tilfelle i Melhus. Heller ikke enhetsleder Monica Brækken kunne si noe om dette. Søndag har Melhus kommune bekreftet at det er påvist et nytt tilfelle av koronaviruset covid-19.

Ifølge Melhus kommune er det satt i gang smittesporing. Kommunen opplyser at den smittede har to nærkontakter i Melhus, og at disse er satt i karantene. Dessuten har vedkommende også nærkontakter i andre kommuner.

- Vi har god oversikt, og det er liten grunn til å tro at vi vil få ytterligere smittespredning i forbindelse med dette tilfellet, opplyser kommunen.

Melhus kommune reåpnet nylig koronatelefonen igjen, og tok i bruk testteamet på nytt. I juni ble koronatelefonen lagt ned og luftveisklinikken stengt på grunn av lite pågang. Men med mer smittespredning i Norge og andre land, har kommunen opplevd økt pågang.