Ny person skal være koronasmittet i Melhus

Ifølge VGs og Adresseavisens oversikt er det nå fire virussmittede i Melhus. På kommunens hjemmeside er det oppgitt at 802 er testet og at smittetallet for covid-19 er på tre.

- Vi forventer at det kan komme nye smittetilfeller i Melhus. Jeg er ikke blitt orientert om at det er flere enn tre, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Jagtøyen er smittevakt og speaker under Melhus cup, og var travelt opptatt med å orientere spillere og publikum om kampresultat i Bankhallen da Trønderbladet ringte henne i 16-tida.

- I Melhus er det lavt smittetall, og vi har ikke hatt virustilfeller siden mars. Om noen nå har fått påvist smitte, blir det smittesporing, sier Jagtøyen.

Jagtøyen mener at om det nå er påvist nytt tilfelle, får det ingen konsekvenser for Melhus cup som pågår i helga. 1750 barn og unge deltar i cupen som i år er fordelt på tre arenaer.

- Det er grundige smitteverntiltak, og det har kommet ros fra en far som er kommunelege i Orkdal, sier Jagtøyen.

Det har ikke lyktes Trønderbladet å få tak i enhetsleder Monica Brækken som har ansvar for smittevernsarbeidet når det gjelder covid-19. Kommunalsjef Trude Wikdahl var ikke kjent med at det skal ha blitt et nytt smittetilfelle i Melhus.

