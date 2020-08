Fraråder bading ved Øysand etter funn av tarmbakterier

Nyheter

Melhus kommune melder på sin nettside at prøver viser forhøyede verdier av E.coli i sjøen ved badestranda på Øysand. E.coli er en tarmbakterie som i verste fall kan gi alvorlig sykdom.

Funnet av forhøydede verdier fører til at Melhus kommune fraråder folk å bade i sjøen ved Øysand camping inntil videre. Rådet gjelder et punkt ved campingplassen og ikke hele stranda. Deler av stranda er stengt med merking ifølge kommunen.

- Det er satt opp skilting i det aktuelle området, melder kommunen.

Kommunen varsler at det vil bli foretatt nærmere undersøkelser i neste uke for å finne ut årsaken til at det er forhøydede verdier.

Melhus kommune har pekt ut tre områder for prøvetaking av badevann, og disse er Øysand, Storvatnet på Lundamog og Svorksjøen på Gåsbakken. Både Storvatnet og Svorksjøen har tilfredsstillende bandevannskvalitet ifølge prøvene. Svorksjøen hadde i fjor sommer så høye verdier av norovirus at kommunen hang opp advarselsskilt.