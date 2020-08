ATV-sjåfør kjørte på bakhjulene og forårsaket ulykke på E6

Nyheter

Politiet melder at en ATV-sjåfør er lettere skadet etter et trafikkuhell mellom lastebil og ATV. Meldinga til politiiet kom klokka 18.29 fredag. Ulykka skal ha vært på E6 i nærheten av Horg kirke på Lundamo.

Operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt forteller at skaden på ATV-sjåføren består i skrubbsår på knærne og såret stolthet.

- To ATV-er i følge har kjørt på bakhjulene på en gangvei ved E6 på Lundamo. Noen steder er det tillatt å kjøre på gangvei for å komme til boliger, men det er ulovlig å kjøre på bakhjulene. Det er en grunn til at ATV-er har fire hjul, sier Mogstad.

Ifølge operasjonslederen fant den ene sjåføren av ATV-en, og så gikk firehjulingen førerløs over grøfta og ut på E6 der den traff en lastebil.

- Lastebilen fikk så store skader at den ikke er kjørbar. Det er full stans i trafikken, og det ventes på bilbering, forteller Mogstad.

Sjåføren av ATV-en som traff lastebilen, er en mann i 20-årene.

Ifølge Vegtrafikksentralen har det blitt lange køer på grunn av ulykka. Gauldal brann og redning er på stedet, og dirigerer trafikken.

Politiet er også på stedet og foretar avhør. Da Trønderbladet var i kontakt med operasjonslederen, var det ikke klart om ATV-sjåføren kunne vente seg førerkortbeslag.