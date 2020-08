Trondheims kommuneoverlege: - Urovekkende utvikling

Nyheter

Torsdag opplyser Trondheim kommune at det er registrert to nye koronatilfeller. Blant dem er det et barn som er under ti år gammelt. Den andre smittede er en person i 20-årene. Begge har hatt nærkontakt med en person som er registrert smittet, opplyser kommunen i en pressemelding.

394 personer ble testet i kommunen onsdag. 940 venter på å bli testet, og 50 personer vil få en test nummer to i løpet av de nærmeste dagene. Onsdag besvarte kommunen 720 henvendelser på koronatelefonen.

Frisørkunder i karantene

– Fra slutten av juli, har vi sett en ny utvikling. Vi har nærmest daglig nye smittetilfeller. De smittede har hovedsakelig vært i grønne land. Det er en urovekkende utvikling vi ser. Flere har ukjent smittekilde, og svært mange nærkontakter, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell på en pressekonferanse torsdag, ifølge Adresseavisen.

Nylig ble omtrent 200 personer sendt i karantene etter koronasmitte i to frisørsalonger i byen. I tillegg oppsto det smitte på Hornemannsgården, et aktivitetssenter for eldre, og 300 personer herfra er i karantene.

– Det planlegges åpning av senteret neste uke igjen, sier Kimbell.

Ikke studentene som har brakt smitten

Samtidig har studenter fra hele landet inntatt Trondheim og markerer studiestart med festligheter.

Kommunedirektør Morten Wolden gjentok på pressekonferansen at smittevernregler må overholdes også av studentene.

– Det er viktig å si at det ikke er studentene som har brakt ny smitte til Trondheim, men de kan smitte andre, sier han.

– Det er viktig å begrense festingen, spesielt i de to-tre ukene vi er inne i nå. Vi er inne i en kritisk fase. Hvis vi ikke klarer det, må vi iverksette mye mer alvorlige tiltak, sier Wolden.

Tar drastiske grep for å hindre smitte på skolen Forrige skoleår måtte Trøndertun folkehøgskole sende elever hjem i mars. Nå håper rektor Tormod Gjersvold at de kan fullføre hele året på skolen.