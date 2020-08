Koronaoppfordring fra ordføreren i Midtre Gauldal

Nyheter

Det opplyser kommunen på sine nettsider. Her kan man også lese at ordfører Sivert Moen nå oppfordrer innbyggere, næringsliv, lag, foreninger og kommuneorganisasjonen til fortsatt å jobbe hardt med å følge anbefalte smittevernråd, samt respektere de begrensninger som gjelder på arrangementer, reiser, avstand og hygiene.

Nye kriterier for koronatesting Fra og med i dag, 12. august, er det innført nye testkriterier for covid-19. De sier blant annet at man kan la seg teste uten legens vurdering.

På nettsidene kan man lese at det nå er ekstra viktig å beholde «kriseforståelsen», ikke minst for at man skal kunne holde skole, barnehager, tjenestetilbud til innbyggerne og arbeidsplasser åpne i Midtre Gauldal. Kommunen følger smittesituasjonen tett.