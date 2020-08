Gjenåpner testklinikken og koronatelefonen etter økt pågang

Nyheter

Mandag gjenåpnet Melhus kommune muligheten for å bli testet for kornoaviruset covid-19 hos det kommunale testtemaet. Tidligere i sommer ble luftveisklinikken stengt fordi det var så liten pågang. Melhus har svært lavt smittetall sammenlignet med andre kommuner, og kommunen merket at legevakta i Trondheim eller de lokale legesentrene. Koronatelefonen ble også slått av.