Dette skjer videre med nedlagte Hauka skole

Nyheter

I mars ble nemlig eiendommen solgt til den Trondheimsbaserte eiendomsaktøren Maison Eiendom AS for en halv million kroner. Håker opplyser at eiendommen skal leies ut til en solid og privat aktør innen helse og omsorg. Aktøren ivaretar både barn og voksne som målgruppe, og det kan komme et døgntilbud for denne målgruppen i Hauka.