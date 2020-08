«Karses» draktnummer ble fredet med «Perry» som vitne

Nyheter

Singsås Idrettslag ble stiftet i 1920, og fyller i år 100 år. I den forbindelse fikk jubilanten storfint besøk onsdag kveld. Landslagstrener i fotball, Per Joar «Perry» Hansen, tok turen til Singsås for å holde et foredrag for klubbens medlemmer og samarbeidspartnere. Han gjennomførte også ei treningsøkt med herrelaget til Singsås.