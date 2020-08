Store deler av Hølonda var uten strøm

Nyheter

Søndag kveld gikk et kraftig tordenvær over Tømmesdalen og Hølonda. Tensio meldte klokka 18.55 at 1.014 abonnenter fra nordenden av Ånøya til Stensetkrysset var uten strøm. Også mange av husstandene langs Jåravegen ble strømløse.

Tensio antok at strømmen ville være tilbake klokka 21.30 søndag kveld.

De arbeidet med feilen, og flere fikk strømmen tilbake etter én time. Klokka 20.00 melder Tensio at 60 kunder fortsatt er uten strøm på Hølonda.

Verken Telenor eller Telia melder om brudd i mobilsignaler på grunn av strømbruddet.