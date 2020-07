Nyheter

- Vi er veldig fornøyd med å få på plass Even som butikksjef. Even er fremoverlent, og har opparbeidet seg mye butikkerfaring til tross for sin unge alder. Han kommer fra stillingen som assisterende butikksjef ved Extra Ringvålveien og har gjort en god jobb både der og i tidligere stillinger. Han er absolutt klar for å få ansvaret for sin egen butikk, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en epost til Trønderbladet.

Prix Kvål hadde i fjor en omsetning på 30 millioner kroner. Den nye butikksjefen har oppstart 3. august.

- Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang, og bli kjent både med nye kollegaer og kunder. Det skal bli artig å få totalansvaret for en butikk. Jeg har vært i Coop siden 2011, og føler at det har vært en god skole å jobbe ved Extra Ringvålveien. I tillegg har jeg butikkerfaring fra Prix Byneset, Extra Kolstad og Prix Jakobsli, sier Quale.

Coop Midt-Norge er med 7,8 milliarder kroner i omsetning landsdelens største handelsbedrift. Samvirkelaget har 2600 ansatte og driver 143 butikker i 27 kommuner fra Rana i nord til Røros i sør.

Kraftig økning i junisalget hos Extra Melhus - Folk fyller litt mer i handlekurvene sine, sier butikksjef Vebjørn Skjærvold. Han tror juli blir minst like god.