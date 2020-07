Enkelt å fikse sår etter steinsprut i lakken

Nyheter

Ved å benytte et verktøy som kunstnere vanligvis bruker, vil du enkelt reparere små lakkskader uten behov for sliping eller polering etterpå.

Alle biler får det før eller siden. Små sår i lakken etter flygende småstein fra bilen foran eller møtende trafikk.

Bjørn-Aage Bredal kan fortelle at dette faktisk er relativt enkelt å fikse selv. Hemmeligheten er verktøyet, ikke erfaringer, påstår Bredal i en pressemelding firmaet Garasjetid.no. Han presiserer at dette er det smart å gjøre så tidlig som mulig, for å hindre rust i karosseriet.

Kast kosten

- Vi kjenner alle til lakkflasken du får kjøpt i bilrekvisitabutikker, eller hos forhandleren av bilen din. Den er tilpasset fargen på din bil og kommer med en liten kost på innsiden av lokket. Denne kosten må du kaste sier Bredal, den er egentlig bare til forvirring.

- Det beste å bruke er et spesialverktøy som kunstnere bruker når de skal male detaljer i biler. Dette gjør at du har full kontroll på hvor og hvor mye lakk du legger ned i såret. Du slipper dermed å polere eller slipe for å jevne ut overfylt lakk i såret.

Denne lakkpennen får du kjøpt i enkelte kunstbutikker eller i bilpleiebutikker. Reserveløsningen er en tannpirker isteden for kosten som er i flasken. Dette gir deg fortsatt bedre kontroll, ifølge pressemeldingen.

Enkel metode

- Metoden er relativt enkel, presiserer Bredal: Man vasker bilen grundig før man starter, deretter må du identifisere alle sårene. det kan være smart å sette en liten tapebit der du ser sår. Det kan være vrient å finne alle de små, så bruk godt lys og litt tid på å finne dette når du først er i gang.

Deretter må du være 100 prosent sikker på at du har fjernet all rust i såret. bruk en pasta som fjerner rust, eller et annet rustfjernende middel.

Etterpå er det bare å fylle litt lakk i kunstnerverktøyet og tegne nede i såret. Det er omtrent som å fargelegge med tusk, sier Bredal. Det kan være lurt å gjøre dette i flere runder, slik at du legger 2-3 lag.

Til slutt er det bare å la det herde over natten, før du tar bilen i bruk. Raskt, enkelt og nesten like bra som en proff tar flere tusen kroner for, sier Bredal i pressemeldingen.