Hunden kan fint bli med på bilferie om du planlegger litt

- Bilferie trenger ikke bety at hunden må på kennel eller passes av venner og familie. Mange hunder liker biltur. Men hvis du tar den med må du tilpasse turen til hunden, akkurat som til andre passasjerer, sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen, i en pressemelding. Dyrebeskyttelsen Norge er enig.

- Det er viktig å planlegge godt. Hvis hunden får en god, lang tur før turen starter, og hyppige pauser underveis, vil den slappe bedre av under turen, sier Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge. Alle hunder skal ha minimum tre gode turer hver dag for å gjøre sitt fornødne og strekke på beina.

- Hvis hunden ligger i et bilbur og ikke bruker sikkerhetssele, kan det være lurt å passe litt ekstra på dette med pauser. En hund forandrer ofte sovestilling til vanlig, noe den ikke vil få like stor mulighet til i en bil, sier Søreide.

Med god tilrettelegging kan bilferien bli behagelig også for din firbeinte venn.

Det sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen. Bilferie er populært sommeren 2020, viser en undersøkelse forsikringsselskapet har gjennomført hos Norstat.

Hyppige turer og pauser

Dyrebeskyttelsen Norge er enig.

Alle hunder skal ha minimum tre gode turer hver dag for å gjøre sitt fornødne og strekke på beina.

Slik sikrer du hunden

En 30 kilo tung hund veier like mye som en flodhest (1750 kilo) hvis du krasjer i 50 kilometer i timen, ifølge beregninger fra NAF. Det sier seg selv at det fort blir livsfarlig for alle i bilen i en ulykke.

- Alle hunder skal sikres under transport. Det kan gjøres med et fastspent bur, eller med spesielle seler som kan kombineres med beltene i bilen, sier Slettemoen i Frende Forsikring.

Det sikreste er å plassere hunden i et bur montert i bagasjerommet opp mot setene foran.

- Et mindre dyr kan også plasseres i et mindre bur bak et av forsetene, sier hun.

Uten mat og drikke…

Akkurat som for oss mennesker er det viktig med mat, drikke og behagelig temperatur i bilen.

- Ha med deg nok med friskt vann til hunden din, og sørg for å tilby det ofte. Ellers skal du aldri forlate en hund i en bil, selv om du bare skal i et lite ærend. Det blir fort fryktelig varmt og farlig for hunden å være innelåst i bilen en varm sommerdag, sier Slettemoen i Frende.

- Husk at en hund blir fortere sliten av å reise enn vi voksne mennesker, så hvis du skal kjøre veldig langt, er det lurt å dele opp kjøreturen over flere dager, sier Søreide fra Dyrebeskyttelsen Norge.

ID-merking kan sikre gjenforening

Hvis hunden din stikker av på et fremmed sted i ferien kan det bli vanskelig å finne den igjen. Da kan en liten mikrochip være redningen.

- Vi anbefaler ID-merking for både hunder og katter. Det gjør ikke vondt, det er som en vaksine for oss mennesker og gir dere mye bedre odds for å finne hverandre igjen hvis noe skjer i ferien, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

TIPS: Slik får hunden en god bilferie

• Husk nok, friskt vann

• Sørg for hyppige pauser for å strekke på beina og gjøre fra seg

• Ta med noen godbiter hunden liker å spise

• Ta med favorittleker som kan brukes i bilen

• Du kan skaffe reisesyketabletter spesielt for dyr

• Det finnes beroligende midler på spray som reduserer stressnivået til en hund

• Bruk viften i varmeanlegget for å sirkulere mye frisk luft i kupeen

• Aldri forlat hunden alene i bilen – det blir fort varmt

• ID-merk hunden før ferien så er det langt lettere å gjenforene den med deg hvis den stikker av