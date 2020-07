Nyheter

En bileier fant bilen sin bulket etter at noen skal ha kjørt på bilen mens den sto på Frøsetåsen på Støren. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at melder har opplyst at påkjørselen må ha skjedd i tidsrommet 23.20-00.20 natt til torsdag.

- Den som har kjørt på melders bil, stoppet ikke og meldte fra. Dette skal ha vært en lys sedan. Politiet har opprettet sak, sier Ustad.