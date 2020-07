Hjelper deg med å finne overnatting i sommer

Nyheter

- Vi har hatt et prosjekt på fritiden der vi går de høyeste toppene i hvert fylke i Norge. I den forbindelse har vi bodd på mange campingplasser rundt omkring, og sett behovet for en mer sømløs kundereise. Slik var det ideen materialiserte seg, forteller buvikingen Yngve Øye Løkås, nå bosatt i Oslo. 30-åringen er en av fire unge menn som har sett behovet for digitalisering i campingbransjen.