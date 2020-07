Feriepengene flagret i Soknedal

Nyheter

Søndag formiddag ble det avviklet en fartskontroll ved Gullvåg camping i Soknedal. Dette er et mye benyttet kontrollsted for politiet, men resultatet er ofte meget nedslående. Kontrollen varte halvannen time fra klokka 9.15 søndag. Det ble skrevet ut 14 fartsbøter, og minst en sjåfør var nær ved å miste førerkortet. Det er 80-sone på stedet, og vedkommende suste forbi kontrollen i 112 kilometer i timen. Det gav et forelegg på 10.200 feriekroner. I tillegg ble det tre prikker i førerkortet.