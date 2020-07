Skifer helt fra Alta

Nyheter

Dette tettstedet har mye byggeaktivitet for tida, men det minste byggverket reiser seg kanskje ved jernbanesporet. På taket legges det Alta-skfer. Det står i alle fall Alta på kassen med skifer som står ved siden av byggverket. Skifer er et svært holdbart takmateriale så det er nok planer om at byggverket skal vare noen år. Tettstedet er for øvrig ytterpunkt for bytaksten tiltross for iherdige forsøk hos politikerne for å få flyttet ytterpunktet i alle fall til grensa mot nabokommunen. Et annet tips er at tettstedet har navn etter et materiale i jorda, og som kan skape problemer om den blir kvikk nok.