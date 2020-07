Politiet advarer mot fulle postkasser

Nyheter

"Det er ferietid og skal du reise bort kan det være lurt å sørge for at en god nabo henter posten din. Posten kan og være behjelpelig med å oppbevare posten din til du kommer hjem fra ferie."

Dette skriver politiet i Trøndelag på Facebook lørdag ettermiddag.

Bakgrunnen er blant annet at det har vært posttyver på ferde på Heimdal lørdag. "Nok en gang" skriver politiet.

Politiet erfarer også at fulle postkasser er et signal om at folk er på ferie. Slik kan bolighus være utsatt for tyveri og hærverk.

