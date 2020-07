Soknedalstunnelen ble delvis stengt

Nyheter

Soknedalstunnelen ble åpnet for trafikk onsdag i forrige uke, og nå er E6-tunnelen stengt i sørgående løp. Vegtrafikksentralen melder mandag at Soknedalstunnelen er stengt i sørgående løp på grunn av bilberging. Etter 10 minutter meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var helt åpnet igjen.

Omkjøringsmulighet er gamle E6 mellom Soknedal sentrum og Korporalsbrua. Tunnelen har ett løp og er bygd uten midtdeler.

