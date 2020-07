Riksantikvaren sier nei til nye planer for eneboliger ved bygdeborgen på Våttån

Nyheter

Riksantikvaren mener at boligområdet «B_ F 4» vil være skjemmende for bygdeborgen på Våttan. På oppdrag fra Gauldal Utvikling KF har Multiconsult derfor forsøkt å løse hvordan man kan bygge cirka 130 eneboliger i området ved bygdeborgen, uten at kulturminnet blir vesentlig forringet.