Nå kan elever søke om stipend for neste skoleår

– Alle elever på videregående skole kan få utstyrsstipend fra Lånekassen. De søker om dette på Dine sider på lanekassen.no, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, i en pressemelding.

Utstyrsstipendet, som alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få, skal gå til utstyr elevene trenger i opplæringen. Det er fire satser (fra 1.071 kroner til 4.412 kroner), og hvor mye elevene får, avhenger av hvilken linje de tar. Utstyrsstipendet utbetales én gang per skoleår.

Det er også andre typer stipend for elever på videregående. De som må bo borte fra foreldrene for å gå på skolen, kan få borteboerstipend på 4.603 kroner i måneden. I tillegg har noen rett på inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend) fordi foreldrenes inntekt er svært lav.

For elever som er under 18 år, kreves det at foreldrene signerer for stipendet.

– Be foreldrene dine opprette en digital postkasse på norge.no før du søker om stipend. Da kan de signere for stipendet ditt elektronisk, sier Schanke Funnemark. Elever som må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole, men som starter skoleåret med å bo hjemme hos foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, vil bli regnet som borteboere høsten 2020.

