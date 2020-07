Vil vite mer om mobbeknapp

Nyheter

Mens rådmannen ikke ser behovet for en mobbeknapp og mener det er blitt mindre mobbing i skolen, har utvalg for helse, oppvekst og kultur i Melhus kommet fram til noe annet. Arbeiderpartiet har foreslått innføring av en mobbeknapp på kommunens nettside slik at det skal bli lett å få meldt fra om mobbing. Men rådmannen har vært betenkt av hensyn til personvernet.

Under utvalgsmøtet i juni fremmet Sp, H og Melhuslista forslag om at det er ønskelig med mer utredning med tanke på kostnader og hvordan en slik mobbeknapp kan bli enkel å bruke, og dette ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Vedtaket innebærer at utvalget får saken tilbake til høsten, og at skolene, elevråd og ungdomsråd skal inkluderes. Mindretallet som besto av Ap, PP og KrF, vil ha mobbeknapp innført så fort som mulig.