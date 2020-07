Mannlig fisker omkom i Gaula

Nyheter

- Vi kan bekrefte at en mannlig fisker omkom etter at han falt i elva, og at pårørende er varslet. Mannen ble fraktet til St. Olavs hospital, og vi har begjært obduksjon for å finne ut mer om ulykka. Han hadde ikke redningsvest på seg da han ble funnet, sier operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.