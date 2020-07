Hyttefolk frykter at sauer angriper hunder

Nyheter

- Det er stor frykt i hytteområdet ved Ramstadsjøen etter at sauer skal ha angrepet en hund, og hyttefolk er bekymret for at barn kan bli angrepet om de går på tur med hunder, sier stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen i Gauldal politistasjonsdistrikt/stasjon sør.