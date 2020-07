Fikk avverget forsøk på bedrageri

Nyheter

- Ei dame kontaktet politiet og sier at hun er blitt utsatt for forsøk på bedrageri. Ifølge meldinga var hun blitt kontaktet av en som skal ha utgitt seg for å være lege, og at han har vært i Syria, sier stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen i Gauldal politistasjonsdistrikt.