Motorsykkel stjålet fra Øysand camping

Mandag formiddag fikk politiet melding fra en eier av en motorsykkel om at motorsykkelen var blitt stjålet fra Øysand camping. Avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at motorsykkelen sto utenfor ei campingvogn, og at eieren bor i campingvogna i forbindelse med at han jobber i Norge.

- Den stjålne motorsykkelen er en Honda SLR 650 crossykkel, og den er svenskregistrert. Registreringsnummeret er XAN 804. Bensintanken er rød. Eieren forteller at han oppdaget at motorsykkelen var borte da han kom hjem fra jobb, sier Olaisen.